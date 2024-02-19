Türkiye iki dev finale ev sahipliği yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:56
Türkiye iki dev finale ev sahipliği yapacak
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, açıklamalarda bulundu.

Üsündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

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TRT Spor'a konuşan Üsündağ "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.


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