Türkiye iki dev finale ev sahipliği yapacak
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, açıklamalarda bulundu.
Üsündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
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TRT Spor'a konuşan Üsündağ "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.
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