Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında kendi sahasında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, İtalya'yı konuk edecek.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Pierre Gaillouste yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, 5. sırada yer alıyor.
İlk karşılaşmada Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise 4. sırada bulunuyor.
KARŞILAŞMA ÜCRETSİZ OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.
Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, 11.00 ile 18.00 saatleri arasında stadyumda bulunan gişelerden kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.
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