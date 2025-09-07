Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 09:18:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi finale çıkıyor.

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım ile İtalya arasındaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

