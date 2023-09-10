Türkiye - Japonya maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'daki hazırlık maçında karşılaşacağı Japonya mücadelesinin hakemi açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.
Allard Lindhout
Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.
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