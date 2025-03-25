Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan istifa kararı!

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan istifa kararı!
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AA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:27

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, iş yoğunluğundan dolayı görevini bıraktığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dilekçesini veren Ali Oto, paylaştığı veda mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün sizlere, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı görevimden ayrılırken duygularımı paylaşmak için sesleniyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, ülkemizin kış sporlarını geliştirmek için birlikte çalışmak benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Göreve başladığımız ilk günden itibaren, hep birlikte Türk kayağını daha ileriye taşımak, sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Bu süreçte birlikte çok güzel başarılar elde ettik, önemli organizasyonlara birlikte imza attık ve kayak sporunun gelişimine katkı sağladık. Elbette bu başarılar tek bir kişinin değil, bu büyük camianın ortak emeğiyle mümkün oldu. Başarılarımızda emeği geçen öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, daire başkanlarımıza, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

"GURUR DUYDUM"

Türkiye Kayak Federasyonu'nun her daim yanında olduğunu aktaran Oto, "Federasyonumuzun bundan sonra da her geçen gün daha da büyüyeceğine, genç sporcularımızın yeni başarılara imza atacağına ve Türk kayağının dünya sahnesinde hak ettiği yere geleceğine olan inancım tamdır. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Bundan sonra da kayak sporuna elimden geldiğince destek vermeye, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Oto #Türkiye Kayak Federasyonu #istifa

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