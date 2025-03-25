Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan istifa kararı!
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, iş yoğunluğundan dolayı görevini bıraktığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dilekçesini veren Ali Oto, paylaştığı veda mesajında, şunları kaydetti:
"Bugün sizlere, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı görevimden ayrılırken duygularımı paylaşmak için sesleniyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, ülkemizin kış sporlarını geliştirmek için birlikte çalışmak benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Göreve başladığımız ilk günden itibaren, hep birlikte Türk kayağını daha ileriye taşımak, sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Bu süreçte birlikte çok güzel başarılar elde ettik, önemli organizasyonlara birlikte imza attık ve kayak sporunun gelişimine katkı sağladık. Elbette bu başarılar tek bir kişinin değil, bu büyük camianın ortak emeğiyle mümkün oldu. Başarılarımızda emeği geçen öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, daire başkanlarımıza, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum."
"GURUR DUYDUM"
Türkiye Kayak Federasyonu'nun her daim yanında olduğunu aktaran Oto, "Federasyonumuzun bundan sonra da her geçen gün daha da büyüyeceğine, genç sporcularımızın yeni başarılara imza atacağına ve Türk kayağının dünya sahnesinde hak ettiği yere geleceğine olan inancım tamdır. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Bundan sonra da kayak sporuna elimden geldiğince destek vermeye, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- TFF'den Halil Umut Meler açıklaması!
- Ozan Tufan milli takım hayalini açıkladı!
- Blatter ve Platini hakkındaki mahkeme kararı belli oldu!
- Federasyon Başkanı'ndan istifa kararı!
- Hande Baladın'dan öğrencilere destek!
- Eski milli oyuncudan Ekrem İmamoğlu'na destek!
- Tudor'un Kenan Yıldız planı ortaya çıktı!
- Sırp yıldız Fenerbahçe'de tarihe geçmeye hazırlanıyor!
- Kolombiya'dan Davinson Sanchez kararı!
- Igor Tudor'un Osimhen sözleri yeniden gündemde!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- ‘Ben haram yemem’ diyen Gökçek'e ünlü oyuncudan yanıt
- Ankara'da müdahale başladı: Gözaltılar var
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Arşiv açıldı, bu suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı!
- Özel'den CNN'e flaş açıklamalar
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...