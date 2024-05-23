Türkiye Kupası finalinin protokol tribününde tartışma!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:08

Güncelleme: 23.05.2024 - 22:08

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde çarpıcı bir olay yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi üzerine sinirlendi.

Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu esnada tartışmanın büyümesine engel oldu.