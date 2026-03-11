Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapıldı.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
Beşiktaş - Alanyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Gençlerbirliği
Samsunspor - Trabzonspor
Türkiye Kupası'nda olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe
Kupada çeyrek final maçları 21,22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 24 Mayıs'ta yapılacak.