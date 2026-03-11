Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

11.03.2026 14:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapıldı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

Türkiye Kupası'nda olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor

Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe

Kupada çeyrek final maçları 21,22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 24 Mayıs'ta yapılacak.

İlgili Konular: #ziraat türkiye kupası #kura çekimi #çeyrek final

İlgili Haberler

Kupa Voley Dörtlü Final biletleri satışa çıkıyor!
Kupa Voley Dörtlü Final biletleri satışa çıkıyor! Ankara'da düzenlenecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu.
Dünya Kupası'na aylar kala Kyle Walker'dan milli takım kararı!
Dünya Kupası'na aylar kala Kyle Walker'dan milli takım kararı! İngiltere Premier Lig ekibi Burnley forması giyen 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Kyle Walker, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'na aylar kala... Gianni Infantino ile Donald Trump arasında İran görüşmesi!
2026 FIFA Dünya Kupası'na aylar kala... Gianni Infantino ile Donald Trump arasında İran görüşmesi! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü kaydedildi.