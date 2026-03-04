Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay