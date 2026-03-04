Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler belli oldu!

4.03.2026 12:58:00
AA
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay

#hakem #ziraat türkiye kupası

