Türkiye Kupası'nda son haftanın hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında 4 Mart Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir