Türkiye Kupası'nda 4 maçın hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında son maçlar oynanacak.

Kupada son hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

KUPADA SON HAFTA PROGRAMI

Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

13.00: Fethiyespor-Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30: İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30: Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

20.30: Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30: Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

20.30: Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30: Beşiktaş-Rizespor (Tüpraş)

20.30: Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe:

20.30: Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30: Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30: Aliağa Futbol-Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

20.30: Bodrum FK-Iğdır FK (Bodrum İlçe)