Türkiye Kupası'nda 4 maçın hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında son maçlar oynanacak.
Kupada son hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
KUPADA SON HAFTA PROGRAMI
Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
3 Mart Salı:
13.00: Fethiyespor-Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)
15.30: İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30: Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
20.30: Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
4 Mart Çarşamba:
14.30: Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)
20.30: Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30: Beşiktaş-Rizespor (Tüpraş)
20.30: Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Mart Perşembe:
20.30: Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30: Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30: Aliağa Futbol-Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30: Bodrum FK-Iğdır FK (Bodrum İlçe)