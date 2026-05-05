Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor: Beşiktaş 0-1 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Maçın uzatma bölümünün son anlarında penaltı kazanan Konyaspor, Enis Bardhi'nin 90+8. dakikada golüyle kupada finale yükselen ilk takım oldu.

FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

Konyaspor, Fenerbahçe'yi de 120 dakika oynanan maçın son anlarında kazandığı penaltıyla yenmişti.

Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor ile Gençlerbirliği'nin maçını kazanan taraf olacak.

Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20:45'te Antalya Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Asllani, Olaitan, El Bilal, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 0-1 Konyaspor

90' GOL | Bardhi'nin penaltıdan attığı gol ile Konyaspor öne geçti.

90' SARI KART | Beşiktaş'ta Olaitan sarı kart gördü.

90' SARI KART | Konyaspor'da kaleci Bahadır sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

83' Beşiktaş'ta Asllani'nin yerine Cerny oyuna dahil oldu.

81' Olaitan'ın sağ çaprazdan şutu, defansında müdahalesi ile dışarıya çıktı.

75' İkili mücadelede ayakta kalan Olaitan topu sağ çaprazda hazır bulunan Asllani'ye döndü. Asllani'nin şutu üstten auta çıktı.

73' Konyaspor'da Kazım Olaigbe, Gonçalves yerine oyuna dahil oldu.

65' DİREK | Olaitan'ın pasında kaleyi karşısına alan Orkun Kökçü düşerken kaleyi yokladı. Top direkten oyun alanına geri döndü.

63' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Olaitan'ın pasında Oh topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez kaleyi yoklayan Oh'a Adil Demirbağ ayak koydu ve topu kalecisine kazandırdı.

55' Deniz Türüç top ile çıkmak isterken Emmanuel Agbadou topa müdahale etti.

52' Enis Bardhi'nin sol kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topa Agbadou ayak koydu ve topu kornere attı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmada ilk yarıya 2 dakika ilave edildi.

42' SARI KART | Konyaspor'da Deniz Türüç sarı kart gördü.

37' SARI KART | Beşiktaş'ta Agbadou sarı kart gördü.

37' SARI KART | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sarı kart gördü.

36' DİREK | El Bilal Toure'nin sol çaprazdan sağ ayağı ile sert şutu üst direkte patladı.

20' Bahadır'ın kullandığı uzun topu El Bilal Toure karşıladı. Devamında organize gelişen atakta yine El Bilal Toure'nin ortasında Asllani yerde kaldı. Devam eden oyunda Oh'un ortasını Bahadır kontrol etti.

19' Nagalo'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Emirhan son anda araya girdi ve topu taca attı.

8' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oh topukla pasını El Bilal Toure'ye aktardı. El Bilal Toure sol kanatta topu arkasındaki Rıdvan'a aktardı. Rıdvan'ın içeriye kestiği ortayı Bardhi karşıladı ve topu uzaklaştırdı. Top Beşiktaş'ta kaldı.

5' Asllani'nin kullandığı kornerde Oh'un kafa vuruşu yandan auta çıktı.

4' Beşiktaş maça hızlı başladı. Defanstan başlatılan atak ile seri paslaşmalar yapıldı. Sol kanattan Orkun Kökçü topu sağ tarafa çevirdi. Atağın devamında Asllani'nin içeriye çevirdiği topu Konya defansı kornere gönderdi.

2' Beşiktaş orta alanda Olaitan ile kazandığı top sonrası ayağa paslar ile sol kanattan Rıdvan ile ceza sahasına girdi. Rıdvan Yılmaz'ın içeriye çevirmeye çalıştığı topu son anda Konyaspor defansı ayak koydu. Top uzaklaştırıldı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.