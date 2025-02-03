Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'taki maçların hakemleri belli oldu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:08

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:08

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün