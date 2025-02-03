Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'taki maçların hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün
Etiketler: #TFF #MHK #Türkiye Kupası #hakem
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