Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'taki maçların hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı.

Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'taki maçların hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:08

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün


Etiketler: #TFF #MHK #Türkiye Kupası #hakem

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