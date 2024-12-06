Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.
Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat tarihinde son bulacak. Finallerin programı ise şu şekilde:
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025
İşte Türkiye Kupası'ndaki 5. tur eşleşmeleri:
Erzurumspor FK - Sakaryaspor
Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
İskenderunspor - Atakaş Hatayspor
Muşspor - Onvo Antalyaspor
Bucaspor 1928 - Göztepe
Çorluspor 1947 - Kocaelispor
Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor
Kırklarelispor - Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK
Menemen FK - MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor
Boluspor - 1461 Trabzon FK
Alanyaspor - Amed FK
Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Anagol 24Erzincanspor - Ahlatçı Çorum FK
Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor
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