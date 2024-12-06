Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:19

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.

Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat tarihinde son bulacak. Finallerin programı ise şu şekilde:

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

İşte Türkiye Kupası'ndaki 5. tur eşleşmeleri:

Erzurumspor FK - Sakaryaspor

Gaziantep FK - 52 Orduspor FK

İskenderunspor - Atakaş Hatayspor

Muşspor - Onvo Antalyaspor

Bucaspor 1928 - Göztepe

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor

Kırklarelispor - Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK

Menemen FK - MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon FK

Alanyaspor - Amed FK

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Anagol 24Erzincanspor - Ahlatçı Çorum FK

Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #kura çekimi #eyüpspor

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