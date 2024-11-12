Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın 4. turunda oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

3 Aralık Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)

20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)

13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)

15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)

20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)


Etiketler: #Türkiye Kupası #TFF #Fikstür

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