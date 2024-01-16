Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:35
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı.

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan


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