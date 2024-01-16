Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda görev alacak hakemleri duyurdu.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı.
17 Ocak Çarşamba:
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay
18 Ocak Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan
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