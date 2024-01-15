Türkiye Kupası'nda salı günü maçlarının hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.
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Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda salı günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki (salı) karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan
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