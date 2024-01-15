Türkiye Kupası'nda salı günü maçlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:57
Türkiye Kupası'nda salı günü maçlarının hakemleri belli oldu!
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Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda salı günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki (salı) karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan


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