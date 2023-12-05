Türkiye Kupası'nda 8 gollü müthiş maç!

Pendikspor, Türkiye Kupası 4. turunda kendi sahasında ağırladığı Isparta 32'yi 5-3 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:29
Türkiye Kupası'nda 8 gollü müthiş maç!
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Pendikspor ile Isparta 32 karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendikspor Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 5-3 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Thuram, 29. dakikada Oscar Romero ve 54, 61, 63. dakikalarda Ahmed Hassan kaydetti.

BİR ÜST TURA ADINI YAZDIRDI 

Konuk ekip Isparta 32'nin golleri 35. dakikada Haşim Çoban, 74. dakikada Alim Harlak ve 84. dakikada Mehmet Küçükdurmuş'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor adını bir üst tura yazdırırken, Isparta 32 kupaya veda etti.


Pendikspor Isparta 32 Spor Türkiye Kupası

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