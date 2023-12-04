Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı için teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.30'da yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Antrenmanda; Süper Lig’in 14'üncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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