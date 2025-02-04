Türkiye Kupası'nda flaş karar: 26. saniyede kırmızı kart gördü!
Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında kendi sahasında Sivasspor'u konuk eden Kocaelispor'da Barış Alıcı, karşılaşmanın 26. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
1. Lig takımı Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta müsabakasında Süper Lig temsilcisi Sivasspor'u konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan maça ev sahibi takımın oyuncu Barış Alıcı'nın karşılaşmanın ilk saniyelerinde yaptığı hareket damga vurdu.
Müsabakanın henüz 26. saniyesinde Sivasspor'un Özbek orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'e sert bir faul yapan Barış, hakem Davut Dakul Çelik tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve Kocaelispor 10 kişi kaldı.
REKOR SERKAN KIRINTILI'DA
Barış Alıcı, Türk Futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından birisini görmüş oldu. Bu alanda rekor ise Serkan Kırıntılı'ya ait. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde atılan ev sahibi takımın kalecisi Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını görmüştü.
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