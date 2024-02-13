Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Anadolu Efes oldu!

ING Türkiye Kupası karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:53
Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Anadolu Efes oldu!
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ING Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 25 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

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Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçının galibi olacak.

Yarı final karşılaşmaları 16 Şubat Cuma günü oynanacak.


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