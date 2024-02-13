Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Anadolu Efes oldu!
ING Türkiye Kupası karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yendi.
ING Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin 25 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Göz Atın
Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçının galibi olacak.
Yarı final karşılaşmaları 16 Şubat Cuma günü oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- ORC, son İstanbul anketini paylaştı
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı
- Erzincan Valisi'nden yeni açıklama
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Zeynep'in arkadaşları isyan etti
- 'Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı...'