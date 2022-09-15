Türkiye Kupası’nda inanılmaz gol: Elle attı, tur geldi

15 Eylül 2022 Perşembe, 16:01

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Bol aksiyona sahne olan karşılaşmada ev sahibi Niğde Anadolu’nun maça dengeyi getirdiği ikinci golde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Maça hızlı başlayan Kahramanmaraşspor 3 dakikada Furkan Şamil Çetin ile öne geçti, 2 dakika sonra da Mehmet Han Küçük ile farkı 2’ye çıkardı.

Ev sahibi ekip 33’te Harun Kahraman ile durumu 2-1’e getirirken soyunma odasına bu skorla gidildi.

TOPU ELİYLE AĞLARA GÖNDERDİ!

İkinci yarı baskısını artıran ev sahibi Niğde Anadolu FK 56’da Murat Şamil Kurt ile maça denge getirdi. Ancak yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği görüntüde Kurt’un topu ağlara eliyle gönderdiği görüldü. Sağ taraftan Rıdvan Çelik’in yaptığı ortayı eliyle ağlara gönderen Murat Şamil büyük bir sevinç yaşarken Kahramanmaraş cephesi hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Ramazan Doğanay ve yardımcıları Kahramanmaraş’ın tüm itirazlarına rağmen golü verdi. Türkiye Kupası 1. Turu’nda VAR sistemi kullanılmadığı için pozisyon detaylı şekilde incelenemedi.

Niğde Belediyespor 90+2’de Umut Alpaslan ile 1 gol daha bularak maçı 3-2’ye getirdi ve tur atlayan taraf oldu. Sosyal medyada viral olan o gorüntülerde ikinci golün elle atılmasına rağmen geçerli sayılması büyük tepkilere neden oldu.