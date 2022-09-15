Türkiye Kupası’nda inanılmaz gol: Elle attı, tur geldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor arasında oynanan maçta elle atılan gol geçerli sayıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Bol aksiyona sahne olan karşılaşmada ev sahibi Niğde Anadolu’nun maça dengeyi getirdiği ikinci golde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Maça hızlı başlayan Kahramanmaraşspor 3 dakikada Furkan Şamil Çetin ile öne geçti, 2 dakika sonra da Mehmet Han Küçük ile farkı 2’ye çıkardı.
Ev sahibi ekip 33’te Harun Kahraman ile durumu 2-1’e getirirken soyunma odasına bu skorla gidildi.
TOPU ELİYLE AĞLARA GÖNDERDİ!
İkinci yarı baskısını artıran ev sahibi Niğde Anadolu FK 56’da Murat Şamil Kurt ile maça denge getirdi. Ancak yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği görüntüde Kurt’un topu ağlara eliyle gönderdiği görüldü. Sağ taraftan Rıdvan Çelik’in yaptığı ortayı eliyle ağlara gönderen Murat Şamil büyük bir sevinç yaşarken Kahramanmaraş cephesi hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Ramazan Doğanay ve yardımcıları Kahramanmaraş’ın tüm itirazlarına rağmen golü verdi. Türkiye Kupası 1. Turu’nda VAR sistemi kullanılmadığı için pozisyon detaylı şekilde incelenemedi.
Niğde Belediyespor 90+2’de Umut Alpaslan ile 1 gol daha bularak maçı 3-2’ye getirdi ve tur atlayan taraf oldu. Sosyal medyada viral olan o gorüntülerde ikinci golün elle atılmasına rağmen geçerli sayılması büyük tepkilere neden oldu.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...