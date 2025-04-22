Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:19

Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. 2024/25 sezonunun yarı finalinde Konyaspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Göztepe maçları oynanacak.

Yarı finalin ilk maçında bugün Konyaspor ile Galatasaray MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Türkiye Kupası'nda yarı finalin diğer maçında ise Trabzonspor ile Göztepe, 24 Nisan Perşembe günü karşılaşacak. İki takım arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Türkiye Kupası'nda finalistler belli olacak. Türkiye Kupası'nda bu sezonun final maçının nerede oynanacağı henüz netlik kazanmadı.

KONYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda 23Elazığ'ı ardından Kepezspor'u eleyen Konyaspor, 5. turda Karacabey Belediyesi'ni yenip gruplara kaldı. Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan yeşil beyazlı ekip, grup etabında Çorum FK ve Eyüpspor'u yenip Galatasaray'la berebere kaldı. Çeyrek finalde ise İskenderunspor'u eleyen Konyaspor yarı finale kaldı.

GALATASARAY

Türkiye Kupası'na grup etabından başlayan Galatasaray, bu turda Başakşehir ve Konyaspor'la berabere kalıp Boluspor'u deplasmanda yendi. Sarı-kırmızılılar kupanın çeyrek finalindeki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

TRABZONSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grup etabında Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Trabzonspor, İskenderunspor'la deplasmanda oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer lider tamamladığı grup aşamasının ardından çeyrek finalde Bodrum FK'yı eleyip yarı finale yükseldi.

GÖZTEPE

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Göztepe, Bucaspor'u deplasmanda yenip gruplara kaldı. Grup etabını 3'te 3'le tamamlayıp Erzurumspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenen İzmir ekibi, lider olarak çeyrek finale kaldı. Kupanın çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Göztepe yarı finale yükseldi.