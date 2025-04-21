Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının hakemleri belirlendi.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:20

 Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe:

20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın


Etiketler: #TFF #hakem #ziraat türkiye kupası

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