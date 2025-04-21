Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının hakemleri belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
24 Nisan Perşembe:
20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın
Etiketler: #TFF #hakem #ziraat türkiye kupası
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