Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:20

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe:

20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın