Türkiye maçı öncesi Romanya'da sakatlık!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'nın kalecisi Ionut Radu sakatlandı.
Rumen file bekçisi, takımı Celta Vigo'nun LaLiga'da Alaves'e konuk olduğu karşılaşmada sağ baldırından sakatlandı.
Tecrübeli kalecinin sağlık durumuna ilişkin duyuru, İspanyol ekibinden yapıldı. Açıklamada, Radu'nun sakatlığı hakkındaki tetkiklerin sürdüğü de belirtildi.
Bu sezon 39 mücadelede Celta Vigo kalesinde görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 2 mücadelede ise Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Romanya'nın ağlarını korumuştu.