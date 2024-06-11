Türkiye maçında sakatlanmıştı: Lewandowski'den Polonya'ya kötü haber!

Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024'te oynayacağı ilk maçı kaçıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:43
Türkiye maçında sakatlanmıştı: Lewandowski'den Polonya'ya kötü haber!
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Polonya'ya EURO 2024'ün başlamasına kısa süre kala Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Türkiye ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Lewandowski, sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024'te ilk oynayacağı Hollanda maçında forma giyemeyecek.

Lewandowski'nin, grubun ikinci maçında Avusturya'ya karşı sahada olması bekleniyor.

Polonya, EURO 2024'teki ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.


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