Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na övgü yağdırdı

18 Şubat 2022 Cuma, 12:40

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın, iyi planlanmış ve hazırlığı iyi yapılmış sağlık önlemleri sayesinde tüm katılımcılara güvenli ve emniyetli bir ortam sunduğunu söyledi.

Aynı zamanda IOC Tıp ve Bilim Komisyonu'nun da başkanı olan Erdener, Olimpiyat Oyunları Pekin Organizasyon Komitesi (BOCOG) ile iş birliği içinde bulunarak oyunlar sırasında koronavirüs önlemleri ve hava kalitesi gibi sağlıkla ilgili konuları günlük olarak gözden geçirip değerlendiriyor.

"UZMANLAR İLE DEĞERLENDİRMELER YAPIYORUZ"

Erdener, Çin haber ajansı Xinhua'ya verdiği bir çevrim içi röportajda, "Her sabah günlük toplantılarımızda, hem BOCOG'un tıbbi yetkilileri hem de oyunlar için özel olarak belirlediğimiz Uluslararası Olimpiyat Komitemizin uzmanları ile bu değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

IOC üyesi, Yanqing bölgesindeki olimpiyat köylerinde, Pekin'in şehir merkezinde ve Hebei eyaletindeki Zhangjiakou'da koronavirüsün yayılmasının önlenmesinde Çin'in uyguladığı başarılı yönetimin altını çizdi.

"DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ"

Oftalmoloji uzmanı olan doktor Erdener, "Bir tıp insanı olarak, olimpiyat oyunlarına katılan herkesin bir arada yaşadığı bölgedeki (kapalı döngü olarak tanımlanan) ortamın şu anda dünyanın en güvenli yeri olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Erdener, köylerde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili olarak da, köylerin hepsinde donanımlı poliklinik ve hastaneler bulunduğunu ve köylere ambulans ve ambulans helikopterlerle destek verildiğini, yaralanmalara veya diğer sağlık sorunlarına anında müdahale edilebildiğini söyledi.

YEŞİL ENERJİ

Erdener'e göre Çin büyük bir adım atarak yeşil enerjiye dayalı sürdürülebilir ve çevre dostu tesisler inşa etti.

Erdener, snowboard yarışmalarının yapıldığı Big Air Shougang'ın da "oradaki tüm tesisleri koruyacak şekilde çevre dostu yaklaşımla yeniden düzenlenip eski bir sanayi bölgesinin güzel bir dönüşümünü ortaya koyduğunu" belirtti ve "Pekin 2022'yi farklı kılan unsurlar bunlar" diye konuştu.

Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua

