Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda görev yapan Çinli doktorlar kayakta ustalık kazandı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:15

Japon haber ajansı Jiji Press'in haberine göre, Çin'de bir grup doktor, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları sırasında görevlerini hızlıca icra etmek amacıyla son dört yılda kayakta ustalık kazanmak için özel bir eğitim aldı.

Japon haber ajansının kayak doktorlarıyla ilgili haberinde, "Kış Olimpiyatları'nda başarılı bir sağlık ekibinin bir parçası olan Çinli bir grup doktor, sırtlarındaki ağır tıbbi çantalara aldırmadan, yaralı sporculara ulaşmak için dik bir kayak pistinden aşağı yarışırcasına indi" denildi. Yaklaşık 40 doktordan oluşan ekibin, kayakta acil durum kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilmiş ilk grup olduğu belirtildi.

Jiji Press, dört yıldır yılda 4 ile 5 hafta eğitim alan kayak doktorlarının, dik yamaçları kayaklarının yanlarıyla güvenli bir şekilde nasıl inecekleri ve buzlu alanlarda kramponlarını nasıl kullanacakları gibi birçok ileri tekniği öğrendiklerini bildirdi. Sağlık ekibinin bir üyesi olan Li Qiujun, "Yarışma parkurunun en tehlikeli kısımlarında gelecek emirler için bekliyoruz ve acil bir durum olmasına karşı hazırlık yapıyoruz" dedi