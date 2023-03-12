Türkiye, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale çıktı

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Hollanda'yı geçerek finale yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 15:53
Türkiye, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale çıktı
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Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir finale çıktı.

Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı, Hollandalı rakipleri Dick Jaspers ve Jean Paul de Bruıjn'ni başa baş giden mücadelelerin sonunda yenerek finale yükseldi.

İSVEÇ - İSPANYA GALİBİ İLE KARŞILAŞACAK

Semih Saygıner yarı final maçında Hollandalı dünya 1 numarası Dick Jaspers'ı 40-30 mağlup etti. 

Tayfun Taşdemir ise Jean Paul de Bruıjn'n 40-39 yenmeyi başararak Türkiye'yi finale taşıdı. Finaldeki rakip İsveç - İspanya maçının galibi olacak. TSİ 18.00'de başlayacak final mücadelesinde Türkiye kazanırsa 3'üncü kez üst üste milli takımlarda dünya şampiyonu olacak.


Semih Saygıner Tayfun Taşdemir bilardo Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası

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