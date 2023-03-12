Türkiye, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale çıktı
Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Hollanda'yı geçerek finale yükseldi.
Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir finale çıktı.
Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı, Hollandalı rakipleri Dick Jaspers ve Jean Paul de Bruıjn'ni başa baş giden mücadelelerin sonunda yenerek finale yükseldi.
İSVEÇ - İSPANYA GALİBİ İLE KARŞILAŞACAK
Semih Saygıner yarı final maçında Hollandalı dünya 1 numarası Dick Jaspers'ı 40-30 mağlup etti.
Tayfun Taşdemir ise Jean Paul de Bruıjn'n 40-39 yenmeyi başararak Türkiye'yi finale taşıdı. Finaldeki rakip İsveç - İspanya maçının galibi olacak. TSİ 18.00'de başlayacak final mücadelesinde Türkiye kazanırsa 3'üncü kez üst üste milli takımlarda dünya şampiyonu olacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...