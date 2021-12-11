Türkiye Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu
Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Türkiye, genel klasmanda 98 ülke arasında üçüncü oldu.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki şampiyonada genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Türkiye, Elit Clas'ta da ikinciliği elde etti.
Şampiyonada 5 altın, 7, gümüş, 9 bronz toplam 21 madalya kazanan milli sporcular, Elite Clas’ta ev sahibi Tayland'ı da geride bıraktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye'nin elde ettiği başarılarla muaythai branşında gün geçtikçe ön plana çıktığını belirterek, "Hamdolsun dünyaya muaythai sporunu biz öğretmeye başladık, dünya bizleri gıpta ile izlemekte takdir ermektedir." değerlendirmesini yaptı.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- Öcalan serbest mi kalacak?
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik