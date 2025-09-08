Türkiye’nin en büyük patika koşusu tamamlandı

Türkiye’nin en büyük patika koşusu Merrell Belgrad Ultra 2025, 5-6 Eylül’de İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yapıldı. SPX ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca binlerce sporsevere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sporun birleştirici gücünü doğayla buluşturarak hafızalarda iz bırakan Merrell Belgrad Ultra 2025’de, 138 sporcu 5, 15, 30 ve 60 kilometre yarışlarında 44 kategoride toplamda 1 milyon lira ödül almaya hak kazandı. Ayrıca Merrell Belgrad Ultra 2025, 17 farklı ülkeden 160 yabancı sporcuya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte yer alan en genç sporcu 14 yaşındaki Murat Kanat olurken, 75 yaşındaki Nejdet Karbuz ise en deneyimli koşucu olarak yer aldı.

Organizasyonda 60 kilometre genel kategoride erkeklerde Üzeyir Söylemez, 04.42.21'lik derecesiyle birinciliği kazanarak aynı zamanda parkur rekorunu kırdı. Murat Kaya 04.57.36 ile ikinci, Danil Maltsev de 05.01.31 ile üçüncü oldu. 60 kilometre kadınlarda ise Beyza Güzel 05.39.29'luk dereceyle birinciliği elde ederken, 05.51.39 ile Ekaterina Troshanova ikinci, 06.05.59 ile Songül Berikol ise üçüncü sırayı aldı.

30 kilometre yarışında, erkeklerde Aykut Taşdemir 02.01.02'lik dereceyle zirveye kurulurken, Canpolat Akbay 02.05.00 ile ikinci, Ercan Kitapçıoğlu da 02.10.43 ile üçüncü oldu. Kadınlarda da Esra Taşdemir 02.29.31, Ayşegül Akdoğan 02.34.30, Gülnaz Ayar 02.35.40 derecelerini yaptı.

5 kilometrede ise erkeklerde Rıdvan Alper Afacan 00.25.09, Mert Taşkıran 00.25.52, Murathan Akkan 00.25.57'lik derece yaptı. Kadınlarda da Deniz Koyuncu 00.25.49, Maria Kolpakova 00.26.45, Semra Çelik 00.30.54 derece elde etti.

Organizasyona ilginin her sene arttığını dile getiren SPX CEO’su Barış Andırınlı, etkinliğin daha 3. senesinde Türkiye’nin en büyük patika koşusu yarışı olmasının altını çizip “Yarışın uluslararası boyutta kapsayıcı olmasına çok önem gösterdik. Bugün burada 17 farklı ülkeden 160 yabancı sporcuya ev sahipliği yaparak bu kimliğimizi tescilledik. Bu bir spor festivali ve burada çok güzel bir atmosfer var. 4 bin koşucu start aldı. Bu da açık ara bu yarışı Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline getiriyor. İlk senesinde 1660, ikinci sene 2350 kayıt vardı. Bu sene ise 4 bin. Ciddi bir ilgi var. İstanbul'un göbeğinde olması ciddi bir avantaj. İstanbul'da bu boyutta bir patika koşusu etkinliği yok. Doğa içerisinde olmasıyla çok özel bir yere sahip. Kuzey ormanları içinde toprakta koşuyoruz. En önemlisi ise parkur. Parkura çıkanlar çok etkileniyorlar. İstanbul'da bugüne kadar görmedikleri coğrafyaları görme şansına ulaşıyorlar” dedi.