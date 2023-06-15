Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya ile mücadele edecek. Zorlu mücadele TSİ 12:00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya ile mücadele edecek.
FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 14-18 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da yapılacak.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonya mücadelesi TSİ 12:00'de başlayacak.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftada oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.
2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.
KADRO
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin.
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Melisa Vargas.
Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli.
Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin.
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
MAÇ PROGRAMI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:
14 Haziran Çarşamba
Hollanda-Türkiye
15 Haziran Perşembe
Polonya-Türkiye
16 Haziran Cuma
Türkiye-Kanada
18 Haziran Pazar
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
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