Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya ile mücadele edecek. Zorlu mücadele TSİ 12:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:30
Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya ile mücadele edecek.

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 14-18 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da yapılacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya mücadelesi TSİ 12:00'de başlayacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftada oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

KADRO

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin.

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Melisa Vargas.

Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli.

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin.

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

14 Haziran Çarşamba

Hollanda-Türkiye

15 Haziran Perşembe

Polonya-Türkiye

16 Haziran Cuma

Türkiye-Kanada

18 Haziran Pazar

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye


A Milli Kadın Voleybol Takımı polonya FIVB Milletler Ligi canlı Canlı yayın

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