Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi!
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde karşılaştığı Hollanda'yı setlerde 3-0 mağlup etti.
FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
1. Set Sonucu: Türkiye 31- 29 Hollanda
2. Set Sonucu: Türkiye 25- 21 Hollanda
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Hollanda
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