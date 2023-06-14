Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde karşılaştığı Hollanda'yı setlerde 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:07
Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi!
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FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

1. Set Sonucu: Türkiye 31- 29 Hollanda

2. Set Sonucu: Türkiye 25- 21 Hollanda

3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Hollanda


A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda FIVB Milletler Ligi

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