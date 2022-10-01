Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:15
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 5. ve son maçında Doğu Avrupa ekibi Polonya karşısına çıkıyor.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Polonya voleybol milli maçı yarın (1 Ekim Perşembe) saat 21:30'da oynanacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya voleybol milli maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

FIVB 2022 B GRUBU PUAN DURUMU

1- Polonya - 9 puan

2- Türkiye - 9 puan

3- Tayland - 8 puan

4- Dominik Cumhuriyeti - 7 puan

5- Hırvatistan - 0

6- Güney Kore - 0


2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı polonya

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