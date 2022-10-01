Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 5. ve son maçında Doğu Avrupa ekibi Polonya karşısına çıkıyor.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Polonya voleybol milli maçı yarın (1 Ekim Perşembe) saat 21:30'da oynanacak.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya voleybol milli maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
FIVB 2022 B GRUBU PUAN DURUMU
1- Polonya - 9 puan
2- Türkiye - 9 puan
3- Tayland - 8 puan
4- Dominik Cumhuriyeti - 7 puan
5- Hırvatistan - 0
6- Güney Kore - 0
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