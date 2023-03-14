Türkiye Ragbi Lig Derneği, 2022 yılının en iyilerine ödül verdi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 22:39

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 22:39

Türkiye'de pek bilinmeyen spor branşlarından olan ragbinin yaygınlaşması çalışmalarında bulunan Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA), 2022 yılının en iyilerini ödüllendirdi.

Dernek başkanı Gürol Yıldız'ın ev sahipliğinde Nakkaştepe'deki İstanbul Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen törene, ödül alacak sporcuların yanı sıra, ragbi sporunun yaygın olduğu Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber ve İsveç İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Björn Jönsson da katıldı.

ÖDÜLLER

Törende yılın sporcu ve takımlarına kupadan oluşan ödüllerini, TRLA Başkanı Gürol Yıldız, Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber ve İsveç İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Björn Jönsson takdim etti.

Ragbide yılın erkek takımı ödülü Bilgi Badgers'a, yılın plaj erkek takımı ödülü Lycans'a, yılın plaj kadın takımı ödülü La Bebos'a verilirken, ragbi ligi yılın koçu ödülüne Umut Çağrı Turhan, yılın hakemi ödülüne Behzad Jalili ve yılın yöneticisi ödülüne de Oytun Çölok layık görüldü.

Törende aynı zamanda yılın erkek sporcuları Serhat Keleş ve Eren Ali Eden ile yılın kadın sporcusu Elif Yılmaz'a kupaları verildi.

"FEDERASYON KURULMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Törende bir konuşma yapan Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage, kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, kadınların spor yapmasının önemine değindi.

Armitage, "Türkiye'de kadınların ragbi oynaması olağanüstü bir şey bence. Bizim ülkemizde olduğu gibi Türkiye'de de bu sporun gelişimini görmek çok güzel. Takdirimi sunuyorum. Burada bir federasyon kurulması için, zorlukları olsa da elimden geleni yapacağım. Ragbi ligi yapan ülkeler arasındaki desteği artırmak için çalışacağız" diye konuştu.

Ödül alanlar daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.