Türkiye - Sırbistan finalinde TRT skandalı... Yurttaşlar tarihi maçı izleyemedi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Belçika'da oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde TRT'nin yayınında yaşanan sorunlar tepki çekti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde TRT skandalı yaşandı.
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği karşılaşmada hükümet kanalı TRT'nin yayınında kopmalar yaşandı.
TRT spikeri yaşanan sorunun yurtdışı kaynaklı olduğunu iddia ederken yurttaşlar tarihi mücadelenin önemli anlarına eşlik edemedi.
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