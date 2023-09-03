Dünya onları konuşuyor: New York Times Filenin Sultanları'nı yazdı

"Bazı aşırı muhafazakarlar, İslami değerlere aykırı oldukları ettikleri iddiasıyla onlara saldırırken, hayranları, kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede, onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor."

Makalede Türkiye’deki 6 Şubat depremleri, enflasyon ve kutuplaşma gibi sorunlar hatırlatılıyor ve kadınların başarısının bir hefes olduğu tespiti yapılıyor.

New York Times okurlarına Türkiye’nin laiklik tarihini de kısaca özetliyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin laik bir ülke olarak Atatürk tarafından kurulduğu, ülke siyasetinin de laik kimliği korumak amacında olanlar ile İslam’ın günlük hayattaki rolünü artırmak isteyenler arasında gidip geldiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci gruba ait olduğu, oyuncuların ise "açıkça" laik kesime dahil olduğu yazılıyor.