Megastar Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

Yayınlanma: 03.09.2023 - 20:31

Güncelleme: 03.09.2023 - 20:31

Filenin Sultanları bugün Avrupa Şampiyonası finalinde şampiyonluk için Sırbistan ile mücadele edecek. Karşılaşma Türkiye saati ile saat 21.00'de Brüksel'de başlayacak.

Filenin Sultanlarına birçok kişiden destek mesajları yağarken bir destek mesajı da megastar Tarkan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Milli takıma destek vermek için Brüksel'e doğru yola çıktığını açıklayan Tarkan, "Filenin Sultanları yoldayım. Brüksel'e doğru yoldayım, geliyorum. Kaçır mıyım böyle bir maçı. İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nında oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" dedi.