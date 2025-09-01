Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

1.09.2025 09:40:00
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ saat 16.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

