Melissa Vargas rekor kırdı: Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 01:24
Melissa Vargas rekor kırdı: Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaştı.

Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-2 kazandı.

VARGAS'TAN REKOR

Öte yandan milli oyuncu Melissa Vargas, karşılaşmada 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.

Karşılaşmadaki set sonuçları şu şekilde:

1. set sonucu: ABD 25-21 TÜRKİYE

2. set sonucu: ABD 20-25 TÜRKİYE

3. set sonucu: ABD 21-25 TÜRKİYE

4. set sonucu: ABD 25-12 TÜRKİYE

5. set sonucu: ABD 12-15 TÜRKİYE


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri Melissa Vargas haberleri filenin sultanları haberleri türkiye haberleri FIVB Milletler Ligi haberleri

İlgili Haberler

Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi

Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi
Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
Milletler Ligi'ndeki 4. galibiyet: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!

Milletler Ligi'ndeki 4. galibiyet: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler