Melissa Vargas rekor kırdı: Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaştı.
Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-2 kazandı.
VARGAS'TAN REKOR
Öte yandan milli oyuncu Melissa Vargas, karşılaşmada 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.
Karşılaşmadaki set sonuçları şu şekilde:
1. set sonucu: ABD 25-21 TÜRKİYE
2. set sonucu: ABD 20-25 TÜRKİYE
3. set sonucu: ABD 21-25 TÜRKİYE
4. set sonucu: ABD 25-12 TÜRKİYE
5. set sonucu: ABD 12-15 TÜRKİYE
A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri Melissa Vargas haberleri filenin sultanları haberleri türkiye haberleri FIVB Milletler Ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- Üzüntülerini gizleyen burçlar hangileridir?
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı