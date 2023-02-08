Türkiye Tenis Federasyonu kötü haberi duyurdu!
TTF, sporcular Yağız ve Yağmur Uçurum ile anne babalarının depremde vefat ettiğini açıkladı.
Türkiye Tenis Federasyonu, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü sporcuları Yağız ve Yağmur ile babaları Uğur ve anneleri Gökçe Uçurum'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat ettiklerini bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübünden lisanslı sporcularımız Yağız Uçurum, Yağmur Uçurum ve babaları Uğur Uçurum ile anneleri Gökçe Uçurum'un Adana'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sporcularımız ve kıymetli anne ve babalarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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