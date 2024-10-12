Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!

Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19'u 2-0 mağlup etti.

Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 15:56

Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19 ile karşılaştı. Pilki Noznej Stadı'nda oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.

Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Doğanay Avcı, 54. dakikada Gökdeniz Gürpüz kaydetti.

Türkiye bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı. Malta ise 2'de 0'la son puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Polonya ile karşılaşacak. Malta ise Cebelitarık ile oynayacak.


Etiketler: #Türkiye U19 Milli Takımı #Malta #UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri

İlgili Haberler

U19 Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvada şampiyon oldu

U19 Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvada şampiyon oldu
U19 Milli Takımı'ndan 3 gollü galibiyet

U19 Milli Takımı'ndan 3 gollü galibiyet
U19 Millilerimiz İzlanda'yla berabere kaldı

U19 Millilerimiz İzlanda'yla berabere kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler