Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!
Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19'u 2-0 mağlup etti.
Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19 ile karşılaştı. Pilki Noznej Stadı'nda oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.
Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Doğanay Avcı, 54. dakikada Gökdeniz Gürpüz kaydetti.
Türkiye bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı. Malta ise 2'de 0'la son puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Polonya ile karşılaşacak. Malta ise Cebelitarık ile oynayacak.
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