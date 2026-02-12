A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek Türkiye Uluslar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Türkiye Uluslar Ligi Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Uluslar Ligi kura çekimi için yayın bilgileri netleşti. Organizasyon, Türkiye'de tabii Spor 6 ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunda dengeleri belirleyecek bu organizasyon, milli takımların rakiplerini öğrenmesi açısından büyük önem taşıyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen kura çekimi, saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, belirlenen saatte tabii Spor 6 ve UEFA.tv üzerinden canlı yayını takip edebilecek.