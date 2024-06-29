Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:28

Güncelleme: 29.06.2024 - 12:28

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, yaşamını yitirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cenaze bilgilerinin paylaşıldığı açıklama şu şekilde:

"Merhumun cenazesi, 30 Haziran Pazar günü öğlen namazına müteakip Gölbaşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecektir. Saat 11:00'de Türkiye Voleybol Federasyonu'nun önünde tören düzenlenecektir."