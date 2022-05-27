Türkiye, voleybolda yaptığı organizasyonlarda adından söz ettiriyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:49

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ülkemizdeki turnuvalara katılan ülkelerin federasyon başkanları, teknik ekibi, sporcuları bugüne kadar gördükleri en mükemmel organizasyonun Türkiye'de yapıldığını itiraf ediyorlar." dedi.

Üstündağ, Ankara'nın ev sahipliğinde oynanacak Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin 1. hafta maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Voleybolun, sabır ve samimi duygularla başarılı noktalara geldiğini belirten Üstündağ, tüm paydaşların fikirlerine değer verdiklerini söyledi.

Gelinen noktada hem milli takımlar hem de kulüpler bazında elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin gururu olduklarını vurgulayan Üstündağ, başarılı olmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelede edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ankara Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda Milletler Ligi'nin birinci ayağını oynayacağız. Bugüne kadar ayak maçlarını oynadık ama finalleri hiç ülkemizde oynamadık. Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Milletler Ligi'nin final ayağını da 13-17 Temmuz'da yine Ankara Spor Salonu'nda oynayacağız. Biletler çok erken satışa çıktı. Bana ilk gelen raporda 1,5 saatte yani 90 dakikada 27 bin biletin tükendiğini gördük. Voleybol başarılarıyla, voleybol ülkenin gururu olmasıyla, sevgisiyle, gönüllerde taht kurmasıyla kabul gördü. Şu gerçek kabul edildi. Biz voleybol ülkesiyiz, bu gurur verici."

"BUGÜNE KADAR DA LAF OLSUN DİYE HİÇBİR İŞ YAPMADIK"

Daha önce Türkiye'de birçok ulusal ve uluslararası organizasyonların yapıldığını vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:

"Yaptığımız organizasyonlar sayesinde Avrupa'da ve dünyada vazgeçilmez oluyoruz. Ülkemizdeki turnuvalara katılan ülkelerin federasyon başkanları, teknik ekibi, sporcuları bugüne kadar gördükleri en mükemmel organizasyonun Türkiye'de yapıldığını itiraf ediyorlar. Bunu da belgeleriyle bize, tarafımıza bildiriyorlar. Bundan daha gurur verici bir şey olabilir mi? Ülkemiz için yapıyoruz, bu ülkenin gururu. Biz hangi kapıyı çalarsak, kabul gören projelerle kapı çalıyoruz. Bugüne kadar da laf olsun diye hiçbir iş yapmadık."

Voleybolun yanı sıra sporun artık Anadolu'ya yayıldığına işaret eden Üstündağ, "Fabrika Voleybol projesiyle Doğu ve Güneydoğu'da gençleri voleybolla buluşturuyoruz. Yüzlerce çocuk voleybolla yatıp voleybolla kalkıyor." diye konuştu.

"İNANIYORUM, ERKEKLERDE OLİMPİYAT ELEMESİ OYNAYACAĞIZ"

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ilgili gelecekte iyi şeylerin olacağına inandığına dikkati çeken Üstündağ, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yaş ortalamasıyla dünyada ilk üç içinde. Dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip takımlardan birine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldikleri dönemde sabırla, radikal kararlarla çok güzel işler yapacaklarını açıkladıklarını hatırlatan Üstündağ, "Oturduk aylarca buna kafa yorduk. Bugün bir okul projemiz varsa yüzde 50'si erkek, yüzde 50'si kadın var. Erkeklerde 24 yıl aradan sonra bu sene dünya şampiyonasına katılıyoruz. Tarihimizde erkeklerde hiç olimpiyata gidemedik, eleme dahi oynayamadık. Ancak ben inanıyorum, erkeklerde biz olimpiyat elemesi oynayacağız. Bu da tarihimizde bir ilk olacak." diye konuştu.

Kadın voleybolunda da başarılı olduklarını vurgulayan Üstündağ, "Avrupa'da ikinciyiz. Milletler Ligi'nde ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz ve dördüncülüğümüz var. Olimpiyat beşinciliğimiz var. Takım sporlarında son olimpiyata giden tek takımız. Artık sokaklarda, bahçelerde, sokaklarda, iş yerlerinde yani her yerde bu ülke voleybolla yattı, voleybolla kalktı. Biz bunu tüm voleybol camiasının emeğiyle kazandık." diyerek sözlerini tamamladı.