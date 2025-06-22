‘Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkesi yapacağız’

Şahin, marka olarak kadın voleyboluna ve spora sundukları katkıları, yenilikçi teknolojik uygulamaları ve gelecek hedeflerini anlattı. Uzun yıllardır spora düzenli olarak yatırım yaptıklarını belirten Şahin, “Markamızın, ülkemizdeki ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal gelişime de değer katması hedefiyle toplumların birleştiricisi spora yatırım yapıyoruz. Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle projeler geliştiriyoruz. Fark yaratan ve değer katan projelere imza atmayı her zaman ilke edindik” dedi.

DÜNYADA EN BÜYÜK DESTEK

2023 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını aktaran Şahin, “Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru ve Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olduk. TVF ile imzaladığımız bu anlaşma, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük destek olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Türkiye'de kadın sporuna sağlanmış en kapsamlı sponsorluk oldu” ifadelerini kullandı.





HAKEMLERE GELİŞMİŞ DESTEK

Vodafone’un, Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 2024 ve Sultanlar Ligi 2024-25 sezonlarında teknolojiyi sahaya taşıdığını belirten Şahin, uluslararası organizasyonlarda büyük beğeniyle kullanılan ‘Şahin Gözü’ teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ettiklerini kaydetti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Voleybol Milletler Ligi maçlarında da 5G teknolojisini devreye aldıklarını dile getiren Meltem Bakiler Şahin, “5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki izleyicilerin seyir zevkini artırdık. Tüm istatistik ve analizler, 5G üzerinden gerçek zamanlı olarak paylaşıldı. Hakem yönetimi ve canlı yayınlara gelişmiş destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DUYSUN BİZ SEVİYORUZ"

Voleybola daha fazla değer katmayı hedeflediklerinin altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin, “Global marka gücümüzü kullanarak kadın voleybolunun başarısını ve bilinirliğini hem dünyada hem de Türkiye’de artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Şahin, “Kadın voleybolunun güçlü bir destekçisi olarak, adımızın kadın voleybolcularımızın formalarında gururla taşındığını tüm dünyaya duyurmak istedik. Bu yılki Milletler Ligi maçlarında mesajımızı ‘Voleybol tüm dünyada 6 kişiyle oynanır, bizde milyonlarla. Dünya duysun biz seviyoruz’ olarak belirledik. Voleybol heyecanını milyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz” yorumunda bulundu.