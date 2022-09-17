Türkiye Yıldız Milli Takımı, binicilik at terbiyesinde Balkan şampiyonu

Balkan Dresaj Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:03
Türkiye Yıldız Milli Takımı, binicilik at terbiyesinde Balkan şampiyonu
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Balkan Dresaj Şampiyonası, Romanya'nın Baicoi kasabasında gerçekliştirildi. Şampiyonaya; Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'den 60 sporcu katıldı.

At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından; Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper'den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar eşliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu. 


Türkiye Yıldız Milli Takımı Balkan Dresaj Şampiyonası

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