Türkiye Yoga Asana Yarışması’nda sporcular tarih yazdı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:33

Yarışmaya farklı yaş gruplarından 48 adet sporcu katıldı. Uluslararası Yoga Spor Federasyonu (IYSF) şemsiyesi altında uluslararası yoga yarışmaları kurallarına göre düzenlenen yarışmada ULUYOF’un tecrübeli hakemleri görev aldı. Sporcular performanslarını kendilerine tanınan süre içinde ULUYOF’un web sitesindeki duruş listesinde yer alan altı duruşu seçerek, kendi belirledikleri sıralama doğrultusunda sergilediler. Yarışmaya katılım, hem sporcular hem de seyirciler için tamamen ücretsizdi.

Kadınlar kategorisinde birinci olan sporcu Nava Nur Tüzüner, ikinci Çiler Karataş, üçüncü Selva Arı, erkekler kategorisinde birinci Erdem Alıcı, ikinci Orkun Tolun, üçüncü Murat Özkut, 50+ kadınlarda birinci Serpil Gökhan, ikinci Güven Akbaş, üçüncü Neslihan Özkan, 50+ erkeklerde birinci Saim Haholu, ikinci Aytaç Akbaş, üçüncü Mehmet Bora Kızılay, 15-17 yaş arası kızlarda birinci ise İkra Buse Şeker oldu.

Ulus Yoga Federasyonu temel amacını; yoga yarışmalarını düzenlemek, bu çerçevede yoga sporcularını, hakemlerini ve koçlarını yetiştirmek olarak tanımlıyor. ULUYOF aynı zamanda gönüllü ve halka açık yoga çalışmaları da yapıyor.

ULUYOF yetkilileri, yedi senedir yoga yarışmaları düzenlediklerini, bu yarışmaların bilinen anlamda kıran kırana yarışmalar olmadığını vurguluyor. Ana hedeflerini ise sporcuların öncelikle kendilerini geliştirmesi, diğer sporcuları takdir etmesi, coşmak, eğlenmek ve yoga yapmayan kişilerin ilgisinin yogaya çekilmesi olarak sıralıyorlar. Bu yarışmalara katılan herkesin kazanan olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yoga yarışmalarında kurallar bir sınırlandırıcı olarak değil, bir düzen oluşturmak için kullanılıyor. Yetkililer her geçen gün yarışmalardaki katılımcı ve izleyici sayısının arttığını belirterek, her yaş grubundan herkesi sağlıklı ve mutlu bir yaşam için yoga sporunu uygulamaya ve bundan sonraki süreçlerde gerçekleşecek olan yarışmalara katılmaya davet ediyorlar.