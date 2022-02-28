Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam, dördüncü maçında Yunanistan'ı konuk edecek. 20.00'de başlayacak mücadele NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanacak.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dördüncü maçında bu akşam Yunanistan'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanacak.
Grubundaki ilk maçta deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup olan milli takım, evinde ise Büyük Britanya'ya 84-67 üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'a ise rakip sahada 72-71 kaybetti.
GRUPTA İKİNCİ SIRADA
Türkiye 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Yunanistan ise ilk sırada bulunuyor.
Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst turda mücadele etme hakkı elde edecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.
A Milli Takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek.
İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
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