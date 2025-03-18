Türkiye’de bir ilk.. WTA 125 turnuvaları üç hafta boyunca Antalya’da!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:04

Güncelleme: 18.03.2025 - 16:04

Belek’te 18 Mart-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Women’s Tennis Association (WTA) kapsamında gerçekleşen ve bu sene Antalya'da ilk kez üst üste 3 hafta boyunca düzenlenecek olan WTA Turnuvası “Megasaray Hotels Open” öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil’in yanısıra Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Gediz, Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Milli tenisçi Ada Kumru katıldı. TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, bu turnuva serisinin Türkiye’de yer bulmasının Türk tenisi adına çok büyük önem taşıdığını belirterek, “WTA 125 düzeyinde ard arda düzenlenmiş 3 haftadan oluşan bu değerli organizasyon, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuları ülkemizin tesislerinde ağırlarken, aynı zamanda Türk tenisinin gelişimine katkı sağlayarak Türk tenisçilerine de önemli bir fırsat sunuyor. Turnuva boyunca, dünya çapında sıralamalarda üst sıralarda bulunan Emiliana Arango, Diane Parry, Olga Danilovic, Anna Bondar ve Bianca Andreescu gibi isimler mücadele edecek. Antalya iklim yapısı ve modern tesisleriyle dünyanın en önemli tenis destinasyonlarından biri haline geldi. Yeni yeteneklerin ortaya çıkması için bu organizasyonların önemi büyük. Her yıl daha fazla Türk sporcunun bu turnuvalarda mücadele ettiğini görmek bizim için gurur kaynağı oluyor” diye konuştu.

Müderrisgil ayrıca, Türkiye'yi temsilen turnuvada Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt'un korta çıkacağını duyurdu.

MÜDERRİSGİL: DOĞRUDAN 15, DOLAYLI 40 MİLYON EURO KATKI

Yaklaşık 500 tenis kortu bulunan Antalya'ya uluslararası çapta birçok tenisçinin geldiğini kaydeden Müderrisgil, Antalya'nın tenis turizminde de önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl boyunca ülkemizde gerçekleştirdiğimiz uluslararası turnuvalarda mücadele eden sporcular sayesinde 14 milyon 872 bin Euro direkt döviz girişi ve 40 milyon Euro dolaylı etki sağlandığını söyleyebiliriz. Ülkemizde turnuvalara katılan sporcular, teknik ekipleri ve sporcuların aileleri büyük bir memnuniyetle Türkiye’den ayrılıyor; diğer taraftan uluslararası düzeyde akreditasyon veren ve turnuva düzenleyen şemsiye tenis kuruluşları da Türkiye’nin tenis dünyasına büyük katkılar sağlayan bu iş birliğinden son derece memnunlar” ifadelerinde bulundu.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: GÜZEL GÜNLER GÖRMEK İSTİYORUZ

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise "Kendi adıma burada sağlıklı bir şekilde tenis oynuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün de maçım var. Umarım benim için de iyi geçer. A Milli takım oyuncuları olarak buradayız. Hepimiz bir Aile gibiyiz. Hem burada antrenman yapıyoruz hem de turnuva oynayacağız. Genç arkadaşlarımızın takıma dahil oluyor olması bizim için çok değerli. Türk tenisi adına güzel günler görmeyi diliyorum. Herkesin de desteklerini bekliyoruz. Aramıza katılan genç tenisçiler ile de Türk tenisi adına daha güzel günler görmek istiyoruz” diye konuştu.

Milli tenisçi Ada Kumru ise, "Dünya çapında turnuvaya katılan oyuncularla maç yapma, gözlemleme ve antrenman yapma fırsatımız oluyor. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. 5 yıldır burada burslu olarak antrenman yapıyorum. Umarım herkes için güzel bir turnuva olur. Herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.