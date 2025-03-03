Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den büyük başarı: Kariyer rekoru kırdı!
Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellemesinde 11 basamak yükselerek 77. sıraya çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı.
Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.
Etiketler: #Zeynep Sönmez #WTA #tenis
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